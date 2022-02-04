РИАМО - 4 фев. В Москве выздоровели после коронавируса еще 13 805 пациентов, общее число поборовших инфекцию составило 2 007 965, сообщает московский оперштаб.

В столице у жителей перестали брать повторный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию после выздоровления.

Помимо этого, за за сутки в столице зафиксировали 25 019 случаев заболевания, госпитализировали 1646 Covid-пациентов, что составляет 6,6% от числа выявленных случаев. На ИВЛ в столичных больницах находятся 570 заболевших.

Ранее столичные власти приняли решение о премировании работников городских поликлиник за прием пациентов с ОРВИ и омикроном. Распоряжение о выделении 1,5 млрд рублей для премирования сотрудников и закупки средств защиты подписал мэр города Сергей Собянин.

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