РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 фев. В городском округе Мытищи в первую неделю февраля прошли выездные мероприятия в рамках программы «Социальная газификация», сообщается в Instagram-аккаунте МФЦ муниципалитета.

Многофункциональные центры активно поддерживают практику совместных выездных мероприятий. Так, в феврале запланирована серия встреч с жителями населенных пунктов Мытищ.

Во время этих выездов жители могут получить консультацию по техническим вопросам у сотрудников АО «Мособлгаз», а у сотрудников МФЦ - по сопутствующим услугам и вопросам Росреестра, связанным с регистрацией недвижимости, присвоением адреса объекту недвижимости, учетом изменений, а также по оформлению заявок на газификацию через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Московской области (uslugi.mosreg.ru).

1, 2 и 3 февраля состоялись совместные выезды сотрудников АО «Мособлгаз» и МБУ «МФЦ Мытищи» в населенные пункты Данилково, Марфино и Сорокино, в которых приняли участие 15 человек.

Подать заявку на комплексный договор можно на сайте АО «Мособлгаз». Интерактивная карта соцгазификации Подмосковья доступна по ссылке. Также работает горячая линия по вопросам социальной газификации: 8(800)100-75-75.