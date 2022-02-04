РИАМО - 4 фев. В Москве подтвердили еще 25 019 новых случаев Covid-19, с начала пандемии в городе зафиксировали 2 454 591 случай заражения, сообщает столичный оперштаб.

Омикрон-штамм коронавируса не имеет специфических симптомов, которыми обладали прежние подвиды этой инфекции. Симптоматика данной мутации больше похожа на ОРВИ.

Лучшим способом защиты от Covid-19 является вакцинация. Бесплатную прививку можно сделать в городских поликлиниках и выездных пунктах в популярных общественных местах мегаполиса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за минувшую неделю заболеваемость коронавирусом в столице выросла на 70%. Помимо этого, на 40% выросло число госпитализаций из-за заражения инфекцией.