РИАМО - 4 фев. За сутки в РФ выявили 168 201 новый случай Covid-19, это новый рекордный показатель. С начала пандемии в стране выявили 12 452 765 случаев заражения, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Так, в Москве за сутки выявили 25 019 случаев Covid-19, в Санкт-Петербурге – 21 832, Подмосковье – 11 255, Пермском крае – 4003, Челябинской области – 3992, Воронежской области – 3921, Самарской области – 3772, Красноярском крае – 3653, Свердловской области – 3476, Нижегородской области – 3458, Ростовской области – 2989, Иркутской области – 2311.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в стране планируют отменить карантин для тех, кто контактировал с заразившимися омикрон-штаммом Covid-19. Попова пояснила, что до 20% заразившихся этим штаммом переносят его бессимптомно. В Москве этот показатель достигает почти 40%.

Врач-терапевт Надежда Чернышова ранее также напомнила, что в случае возникновения побочных эффектов после приема препаратов от коронавируса, нужно сразу обращаться к врачу. Побочные эффекты могут возникнуть после любого медикамента.