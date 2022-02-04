РИАМО - 4 фев. В рамках проектов Московских центральных диаметров ведутся работы по развитию железнодорожной инфраструктуры. Сейчас идут строительство и реконструкция 22 станций на 4 маршрутах МЦД, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Так, на МЦД-1 ведется работа по строительству новой станции Петровско-Разумовская и реконструкции еще 3 платформ.

«На МЦД-2 возводятся новые платформы Печатники и Марьина Роща, а станция Москва-Товарная реконструируется с переносом платформы для объединения с остановочным пунктом Серп и Молот МЦД-4 и формирования транспортно-пересадочного узла», - рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На МЦД-3 реконструируются 3 станции, на МЦД-4 строительство и реконструкция затронули 12 остановочных пунктов.

«На МЦД-2 возводятся новые платформы Печатники и Марьина Роща, а станция Москва-Товарная реконструируется с переносом платформы для объединения с остановочным пунктом Серп и Молот МЦД-4 и формирования транспортно-пересадочного узла», - уточнил Бочкарев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил план работ, направленных на развитие транспортной инфраструктуры города на текущий год. Ключевым событием станет завершение строительства Большого кольца метро – в 2023 году его полностью откроют. Также запланировано строительство 3 новых и реконструкция 7 существующих станций железной дороги.