РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 фев. Работники «Мособлпожспаса» продолжают контролировать обстановку на водоемах региона, в том числе и в Балашихе, толщина льда на акваториях округа варьируется от 0 до 40 см, сообщается на странице Ногинского теруправления в соцсети «ВКонтакте».

Перепады атмосферных температур влияют на ледяной покров водоемов в сторону его истончения. Спасатели «Мособлпожспаса», задействованные в проведении профилактических мероприятий в местах традиционного выхода населения на лед водных объектов, провели замер льда на акваториях 52 водоемов и констатировали за прошедшие сутки увеличение количества опасных мест в регионе.

По словам начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадия Пестова, к прежнему списку «опасных» водоемов добавился еще один – это река Отра в Раменском городском округе, где зафиксированы промоины и участки тонкого льда. Таким образом, в настоящее время вызывают опасность 10 водоемов, расположенных на территории региона.

Он добавил, что эта информация доведена до единых дежурных диспетчерских служб городских округов Московской области с целью дальнейшего информирования об этом населения. В сложившейся ситуации каждый житель Подмосковья должен, в первую очередь, позаботиться о собственной безопасности.

«Старайтесь избегать выхода на лед водоемов зимой, потому что на разных участках рек и озер он неоднороден, снизу его подмывает течение, а проруби и майны под толщей снега могут быть незаметны. Любители рыбной ловли при выходе не лед должны быть экипированы по всем нормам безопасности и иметь при себе средства спасения, которые в случае провала под лед помогут им сохранить жизнь и здоровье», – сказал Пестов.