РИАМО - 4 фев. В конце 2022 – начале 2023 года в Москве в тестовом режиме могут запустить первый беспилотный трамвай. Его внедрение поможет решить проблему нехватки водителей городского транспорта, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

С точки зрения законодательства в Москве все подготовлено к тому, чтобы оперативнее запустить беспилотный транспорт.

«Мы верим в первую очередь в рельсовый беспилотный общественный транспорт. Вместе с «Яндексом» работаем над созданием беспилотного трамвая, 80% трамвайных путей в Москве уже обособлены. В этом году начнем испытания, сначала в депо, потом ночью, потом, когда будем уверены, то и с пассажирами», - рассказал заммэра Москвы, руководитель городского Дептрасна Максим Ликсутов.

Несмотря на то, что беспилотный трамвай могут опробовать уже в конце этого года, переход на такой транспорт займет порядка 10-15 лет.

«Поэтому таксисты и курьеры без работы не останутся. Будут запущены программы переобучения и переквалификации. А с появлением беспилотного транспорта мобильность жителей вырастет в разы», - отметил Ликсутов.

Он подчеркнул, что Дептранс одним из первых внедряет современные сервисы и технологии. В их числе система оплаты Face Pay, виртуальная «Тройка», городское приложение на основе MaaS и переход на экологичные электробусы.

«Но стоит понимать, что никакого бума беспилотников в ближайшее время не будет, но, мы считаем, что именно городской транспорт может стать драйвером в этом направлении», - сказал Ликсутов.

Он отметил, что будущее, в котором трамваи станут беспилотными, вполне реалистично.