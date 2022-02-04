РИАМО - 4 фев. В пятницу утром в аэропортах Московского региона задержаны или отменены 33 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, во Внукове 3 рейса задержаны, 2 отменены, Домодедове – 4 задержки и 3 отмены, в Шереметьеве – 2 задержки и 18 отмен.

В подмосковном аэропорту Жуковский, по данным онлайн-табло, два рейса отменено.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.