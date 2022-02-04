РИАМО - 4 фев. Если в организме дефицит белка, то человек часто болеет, резко теряет вес, у него часто меняется настроение, сообщает «Вечерняя Москва».

Нехватка белка приводит к развитию инфекций, так как ослабевают защитные функции организма, замедляется выработка интерферона и лизоцима.

«Снижение активности белка в организме приводит к ухудшению состояния кожи, ногтей и провоцирует активное выпадение волос. Даже небольшие царапины, которые больной получил, могут заживать на протяжении долгого времени», — сказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Она добавила, что если организм недополучает протеин, то могут нарушиться работа легких, почек, развиться желудочно-кишечные заболевания. Если белка в организме не хватает, появляются отеки. Нарушается водно-солевой баланс, жидкость не выводится из организма в нужном количестве.

У человека в таком случае опухает лицо, возникают мешки под глазами, появляется чувство тяжести в нижних конечностях. Нехватка белка особенно видна у детей: они теряют вес, у лица появляются нездоровые черты. У подростков, которым не хватает белка, замедляются развитие и рост, ухудшается умственная деятельность.

Белок можно получить, употребляя рыбу, молочные продукты, мясо, горох, яйца, бобы, сою. Улучшить состояние здоровья и восстановить баланс белка также могут сыр, орехи, крупы и морепродукты. В то же время важно не переусердствовать, так как переизбыток белка приводит к развитию подагры, артритам, снижению аппетита, почечной недостаточности.