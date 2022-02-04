РИАМО - 4 фев. Градостроительно-земельная комиссия Москвы согласовала прекращение реализации 3 инвестиционных проектов по строительству автосервисов и паркинга. Первый объект должен был быть расположен на северо-западе города, два других – в новой Москве, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Прекращение реализации этих объектов связано с тем, что инвесторы не приступили к освоению участков, не получили разрешение на строительство.

На улице Барышихе должны были построить трехуровневый гараж-стоянку с эксплуатируемой крышей. Объект должен был вмещать 90 машин.

А в Московском должна была появиться станция техобслуживания автомобилей на участке площадью около 0,1 га. Еще на территории новой Москвы отменили проект по строительству автомойки и автосервиса на участке площадью около 0,06 га. Его должны были возвести в поселении Рязановское.