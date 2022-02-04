РИАМО - 4 фев. От синдрома хронической усталости – ощущения постоянного переутомления – чаще всего страдают жители мегаполисов, так как зачастую из-за их сферы деятельности и ритма жизни возникает психоэмоциональное напряжение, а действовать они должны в режиме многозадачности, сообщает «Вечерняя Москва».

«В группу риска входят люди, которые заняты профессиональным ростом, созданием и обеспечением семьи, решением множества бытовых вопросов, активными взаимоотношениями в обществе, а также несут повышенный уровень профессиональной ответственности», — сказала заведующая отделением неврологии и восстановительного лечения ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» Виктория Дорофеева.

Она добавила, что все это приводит к психоэмоциональным нагрузкам, которые в свою очередь являются причиной нервных расстройств и физического недомогания.

Пик синдрома хронической усталости приходится на возраст 40-59 лет. Женщины при этом чаще страдают от этого синдрома независимо от возраста.

Симптомы синдрома сохраняются даже после длинного отдыха. Особенности синдрома – изнуряющая усталость, которая длится более полугода, нарушения сна, болевой синдром в теле, постнагрузочная слабость, неспособность к длительной физической активности.

В случае появления симптомов синдрома хронической усталости нужно обратиться к неврологу.