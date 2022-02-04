При наличии симптомов ОРВИ или подтвержденном коронавирусе больничный могут открыть дистанционно. Также вызывать врача или идти в поликлинику не нужно, если у вас был контакт с заболевшим Covid-19, но нет симптомов ОРВИ. Закрытие и продление больничных тоже дистанционное. Как происходит оформление листков нетрудоспособности в Москве и куда нужно обращаться, смотрите в инфографике РИАМО.​