РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 фев. Проблемы с вывозом отходов в Подольске возникают из-за неправильной парковки автомобилей во дворах и отсутствия возможности мусоровозам проехать к контейнерным площадкам (КП), сообщили в пресс-службе регоператора ООО «МСК-НТ».

Например, 2 февраля мусороуборочной технике перегородили проезд к 69 КП городского округа. В результате срывается график вывоза, образуются перенакопления отходов. Понимая особенности сложившейся ситуации, регоператор привлек к работе в Подольске дополнительно 18 единиц мусороуборочной техники на подрядной основе. Отсутствие проезда в большинстве случаев связано с неправильно припаркованными во дворах или у КП автомобилями.

Вторая причина - не расчищенные от снега места сбора отходов. Контейнеры для ТКО в случае, если на площадке не убран снег, не поддаются транспортировке. Подобные ситуации оперативно фиксируются, затем информация вместе с фотографиями передается в администрации муниципальных образований.

После расчистки подъездных путей и площадок силами снегоуборочной техники, работников коммунальных служб и дворников регоператор повторно направляет на площадки технику для вывоза ТКО.

Специалисты ООО «МСК-НТ» настоятельно рекомендуют не оставлять свои автомобили у контейнерных площадок и размещать их во дворе для проезда крупногабаритного транспорта. В противном случае автовладельцы мешают своевременному вывозу ТКО и поэтому могут быть привлечены к административной ответственности. На физических лиц накладывается штраф от 3 до 5 тыс. рублей, на должностных лиц - от 5 до 10 тыс. рублей; на юридических лиц - от 5 до 30 тыс. рублей.

Регоператор предложил всем автовладельцам при парковке во дворе не блокировать контейнерную площадку автомобилем, не сужать проезд, оставляя место под габариты мусоровоза и другой спецтехники: тракторов, скорой помощи и пожарной техники.