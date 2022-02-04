РИАМО - 4 фев. Дети болеют коронавирусом вдвое реже, если оба их родители были привиты, заявил врач-инфекционист Николай Малышев.

«Родители являются защитой для детей. Если привиты оба родителя, то в зависимости от штамма заболеваемость детей снижается на 50-70%», - заявил Малышев в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что также существует вакцина для подростков, сейчас проводятся испытания препарата для детей от 5 до 12 лет.

«В среднем около 10% от всех заболевших составляют дети. При чем их количество нарастает все больше и больше», - добавил Малышев.

По его словам, среди 700 госпитализированных в Москве порядка 50% составили дети до 3 лет, из них половине не больше года. Кроме того, у детей стали чаще фиксировать постковидный синдром.