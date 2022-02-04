РИАМО - 4 фев. Отрезок нового скоростного диаметра от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления Московской железной дороги (ЮВХ-8) построили на 57%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Как отметил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, на данный момент идет строительство 4 путепроводов. Некоторые работы уже подошли к концу.

«На участке строятся четыре путепровода. Сооружение путепровода через реку Городню завершено на 85%, в настоящее время ведутся работы по устройству гидроизоляции пролетного строения и бетонированию защитного слоя», – сказал Бочкарев.

Он уточнил, что сейчас полностью смонтированы балки пролетного строения путепровода через Котляковский ручей.

В свою очередь глава АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» является генеральным подрядчиком и генеральным проектировщиком ряда участков Юго-Восточной хорды и Южной рокады) Юрий Кравцов подчеркнул, что, кроме путепроводов, на участке сделают 4 подземных пешеходных перехода. Они будут располагаться в районе улицы Бехтерева. Один из них уже готов, в нем заканчивают пусконаладочные работы.



«Во втором ведутся работы по устройству лифтового павильона, третий и четвертый переходы активно строятся», — пояснил Кравцов.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал, что Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды соединят в новую городскую магистраль, она может получить название «Московский скоростной диаметр».

«Для миллионов автолюбителей создание Московского скоростного диаметра будет означать новую транспортную реальность – более быстрые и комфортные поездки из одной части города до другой. Через весь город, минуя центр, можно будет проехать без единого светофора за 40 мин.», – сказал он.