РИАМО - 4 фев. Новая услуга для ИП и юрлиц появилась на региональном портале Госуслуг Подмосковья. Теперь пользователи могут подать заявление на регистрацию аттракциона для предоставления развлекательных услуг дистанционно, сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи региона.

Регистрация требуется для любого аттракциона - карусели, колеса обозрения, 5D-кинотеатра, аэротрубы. При его перемещении необходимо будет сделать временную регистрацию по месту пребывания. На входе в аттракцион требуется разместить государственный регистрационный знак.

«Предприниматели, которые планируют ввести в эксплуатацию аттракцион, обязательно должны получить свидетельство о государственной регистрации и установить регистрационный знак на объекте», - рассказала министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

Найти услугу можно в разделе «Бизнес» - Развитие бизнеса» - «Организация деятельности» (https://uslugi.mosreg.ru/services/21144). Там также можно получить дубликат свидетельства, восстановить утраченный регистрационный знак, изменить сведения или прекратить регистрацию. За предоставление услуги взимается пошлина. Срок предоставления – до 10 рабочих дней.

После подачи заявления нужно будет донести оригиналы документов в территориально-структурные подразделения своего округа.

«В 2021 году в «цифру» было переведено порядка 30 госуслуг. В 2022 году этот список пополняется новыми услугами как для жителей, так и бизнеса», - отметила Куртяник.