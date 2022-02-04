РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 фев. На совещании в Королеве был рассмотрен план-график подготовки и испытаний перспективного пилотируемого корабля «Орел» на космодроме Восточный, сообщает пресс-служба городской администрации.

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин посетил с рабочим визитом РКК «Энергия» им. С. П. Королева.

Глава госкорпорации осмотрел производство макетов перспективного пилотируемого корабля «Орел» для различных этапов испытаний и первого летного экземпляра корабля. После чего Дмитрий Рогозин провел совещание, на котором был рассмотрен план-график подготовки и испытаний «Орла» на космодроме Восточный.

«Последовательность испытаний системы безопасности перспективного пилотируемого корабля, которые пройдут на космодроме Восточный, окончательно утверждена», - сказал Рогозин.

Начать испытания планируется в 2023 году с тестирования системы аварийного спасения на стартовом комплексе - с отстрелом, уводом и приземлением корабля в безопасном районе. Затем начнутся испытания системы спасения корабля при выведении на ракете-носителе. Также предусмотрены 4 сброса возвращаемого аппарата корабля с вертолета для тестирования системы приземления.