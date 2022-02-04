Несмотря на активное распространение штамма «омикрон», ученые призывают отказаться от локдаунов как средства сдерживания пандемии, а значит можно предположить, что в ближайшее время ограничивать перемещения людей между странами не будут. Где стоит отдохнуть весной 2022 года, читайте в гиде РИАМО.

Египет

В начале весны традиционно популярностью у туристов пользуется именно эта страна. Египет подойдет для пляжного отдыха в отеле. Здесь будет чем заняться любителям дайвинга, снорклинга и морских прогулок.

Стоимость пакетного тура с авиаперелетом и бронью отеля на одного человека на неделю начинается от 30 тысяч рублей, цены на поездку в отель высокого уровня стартуют от 70 тысяч рублей.

Для въезда потребуется заграничный паспорт, действующий как минимум шесть месяцев с момента начала путешествия, сертификат о вакцинации (Египет признал «Спутник V») или справка с QR-кодом об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до прибытия в страну. От предоставления справки освобождаются дети до 12 лет. Визу оформляют в аэропорту, она обойдется в 25 долларов на человека.

«Если лететь до 20-ых чисел марта, получится прилично сэкономить: погода в это время переменчива, и не каждый турист готов рисковать драгоценным отпуском, в котором не сможет искупаться, поэтому отели дают хорошие скидки», — делится советом директор онлайн-турагентства для семейного отдыха «Эшелон тур» Мария Блинова.

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Страны Карибского бассейна

В марте можно поехать в Доминикану или Кубу — для въезда достаточно иметь действующий загранпаспорт и заполненную онлайн-анкету. Однако есть нюанс: в Кубе от предоставления сертификата о вакцинации и результатов ПЦР-тестирования освобождены только те граждане России, которые приобрели тур у агентства. Те же требования распространяются на граждан Украины, Польши и Канады.

Погода в этих странах в марте гарантировано будет жаркой — по этой причине направление пользуется высоким спросом, а туры стоят немало.

«Минимальная стоимость тура в апреле в четырехзвездочный отель с системой «все включено» на семь ночей в Доминикану — 146 тысяч, на Кубу — 153 тысячи рублей», — рассказала руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Anex Tour Алена Хитрова.

Эксперт отметила, что правила въезда периодически обновляют, поэтому перед выбором страны для отдыха нужно уточнить информацию в официальных источниках.

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Филиппины

В страну, славящуюся своими пляжами, зелеными пейзажами и вулканами, россияне смогут въехать, если их паспорта действительны не менее шести месяцев на момент прибытия, а сами туристы полностью вакцинированы от COVID-19 (Филиппины признали «Спутник V», «Спутник Лайт» — только в качестве бустера).

Не полностью вакцинированные или вовсе не привитые туристы отправятся на карантин, а с 16 февраля власти планируют закрыть въезд для невакцинированных, указано на сайте Ассоциации туроператоров России. Также все въезжающие должны иметь отрицательный результат ПЦР-тестирования, проведенного за 48 часов до отправления из своей страны.

Новые правила, которые вступают в силу с 10 февраля, позволят возобновить поездки для туристов из 157 стран, у которых нет визового режима с Филиппинами (Россия входит в их список). Стоит отметить, что сейчас, как и до пандемии, прямых рейсов в эту страну не будет. Цены на туры пока не известны, но в ближайшее время появятся на сайтах операторов.

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Вьетнам

Страна открыта для российских туристов, которые купили тур у туроператора и вакцинировались, в том числе «Спутником V». За отдых на курортах Нячанга в пятизвездочном отеле с системой «все включено» нужно заплатить от 75 тысяч рублей за человека за восемь ночей.

«До недавних пор покидать территорию отеля было запрещено, но можно было выходить на пляж. С 28 января туристы из России могут не соблюдать эти ограничения. Отменены ПЦР-тесты по прибытии (их сдают на третий день в отеле). Не нужно скачивать приложения Igovn.vn и tokhaiyte.vn и регистрироваться в них», — рассказал Павел Неон, владелец туристической компании «Трэвели». Также эксперт сообщил о долгожданном для многих возобновлении регулярного авиасообщения с Россией с 8 февраля.

Для посещения страны также потребуется один ПЦР-тест — его необходимо сдать туристам в своей стране не ранее чем за 72 часа до въезда во Вьетнам.

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Арабские Эмираты

До 31 марта в Дубае проходит всемирная выставка «Экспо-2020», которую перенесли из-за пандемии. По прогнозам экспертов, после ее официального закрытия цены на отели станут доступнее.

Что касается погоды, то в апреле в ОАЭ оптимальная температура: воздух нагревается до 30 градусов, а вода — до 27 градусов. В мае же температура достигает критических отметок.

Для въезда в Дубай необходим отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за 48 часов до вылета. В аэропорту также придется пройти повторное тестирование. Туристам нужно зарегистрироваться в специальном приложении COVID19 — DXB Smart App.

При въезде в Абу-Даби вакцинированные должны сделать три ПЦР-теста — в аэропорту, на четвертый и на восьмой дни пребывания. Непривитые должны переждать десятидневный карантин.

Стоимость тура в ОАЭ в апреле в четырехзвездочный отель на неделю стартует от 76 тысяч рублей.

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Остров Мадейра

В конце апреля – начале мая на португальском острове Мадейра проходит фестиваль цветов с музыкой и танцами. Помимо этого, остров славится своими винами и морепродуктами.

«Мягкий климат круглый год, температура воздуха — 19-26 градусов тепла, океана — 19-23 градуса», — рассказывает Надежда Безнос, основатель турагентства D Tours. По словам эксперта, пакетный тур в четырехзвездочный отель будет стоить от 67 тысяч рублей на человека, в стоимость входят завтраки и авиаперелет.

Для въезда потребуется шенгенская виза, сертификат о вакцинации (на острове признали «Спутник V») или сертификат переболевшего, выданный не позднее чем три месяца назад. Перед посещением страны нужно будет зарегистрироваться на сайте madeirasafe.com.

Иностранные туристы также должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия. Если у человека его нет, он может пройти тестирование в аэропорту, однако в этом случае результатов придется дожидаться на самоизоляции в отеле — это может занять около 12 часов.

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Мальдивы

Апрель — последний месяц в сезоне, когда океан еще тихий и без сильных волн, а дожди совсем редки, при этом температура воздуха на Мальдивах достигает около 30 градусов. Именно с этого месяца спрос на путешествия в эту страну начинает спадать, а значит путевки можно приобрести по выгодным спецпредложениям.

По словам Надежды Безнос, в апреле стоимость туров с авиаперелетом и трансфером в пятизвездочный отель с питанием по системе «все включено» начинается от 150 тысяч рублей за восемь-десять дней.

Для отдыха на Мальдивах необходима справка об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 96 часов до прилета. В течение 24 часов до прибытия в страну нужно заполнить специальную форму на сайте imuga.immigration.gov.mv для получения QR-кода, который потребуется в аэропорту Мальдив. Ту же форму нужно будет заполнить и перед обратным вылетом, не ранее чем за 48 часов.

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Турция

С начала мая открывается сезон в Турции, и это направление по уровню спроса вытесняет все остальные. Россияне прилетают сюда на майские праздники, чтобы, например, посетить Стамбул, Каппадокию или Памуккале.

Во второй половине месяца в Турции становится еще теплее, а значит здесь появляется все больше любителей пляжного отдыха. Однако цены на поездки в мае сравнимы с ценами на новогодние праздники.

«Выгоднее приобретать пакетный тур. По Турции сейчас действует акция раннего бронирования, скидки на проживание достигают 60%», — делится советом руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Anex Tour Алена Хитрова.

Стоимость пакетных туров с авиаперелетом в береговые пятизвездочные отели с системой «все включено» начинается от 39 тысяч рублей. Экскурсионные туры в Стамбул на три-пять дней стоят от 29 тысяч рублей.

Для въезда в Турцию достаточно сертификата о вакцинации «Спутником V» или документа на английском языке, подтверждающего статус переболевшего COVID-19 в течение последних шести месяцев. Альтернативные документы для въезда в Турцию — справка о негативном результате антиген-теста, сделанного за 48 часов до прилета, или справка об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до прилета.

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Греция

Чартерных рейсов в Грецию пока нет, но туроператоры предлагают пакетные туры с авиаперелетом стоимостью от 60 тысяч рублей за человека за неделю в пятизвездочном отеле.

«В мае в Греции можно рассчитывать на отличные погодные условия — там почти лето, а температура воздуха держится на отметке 25 градусов тепла. Можно выбирать места для отдыха как в материковой части Греции, где много достопримечательностей, так и в островной, которая привлекает туристов практически круглый год», — рассказал директор компании Jet.Paris — AVIAV TM, к. э. н. Виталий Архангельский.

Помимо шенгенской визы, туристам понадобится отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного за 72 часа до поездки, или антиген-теста, сделанного за 24 часа до поездки. Документы лучше оформлять на английском языке.

Необходимо также заполнить электронную форму Passenger Locator Form и получить QR-код на ​сайте travel.gov.gr. По прилете российские туристы обязаны будут пройти тестирование на коронавирус. При положительном результате путешественника отправят на десятидневную самоизоляцию.

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Информация о ценах и правилах въезда в страны актуальна на момент написания материала.