РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 фев. Библиотека в микрорайоне Текстильщик Королева стала победителем конкурса на создание модельных библиотек в рамках президентского проекта «Культура», набрав 198 баллов из 200 возможных, сообщил глава города Игорь Трифонов.

«В рамках капитального ремонта были закуплены мебель, оборудование для использования электронного читательского билета и приобретены необходимые элементы для создания комфортного библиотечного пространства», - написал Трифонов в своем Instagram-аккаунте.

Библиотечное обслуживание полностью автоматизировано благодаря использованию современных информационных библиотечных систем.

В библиотеке работают 17 объединений, проходят краеведческие чтения, творческие встречи и занятия с детьми.