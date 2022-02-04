РИАМО - 4 фев. Начались работы по монтированию четырех эскалаторах, которые будут работать для пассажиров на станции «Нагатинский Затон» восточного участка Большой кольцевой линии Мосметро. Строительная готовность станции составляет 62%, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Кроме того, на этой станции столичной подземки приступили к масштабным работам по монтажу инженерного оборудования. Кроме того, на указанном объекте начали готовиться к установке трех лифтов, предназначенных для маломобильных граждан. С помощью одного можно будет спуститься в кассовый зал, два других предназначены для доставки пассажиров к платформам станции.

Еще в настоящий момент рабочие занимаются монтированием тягово-понизительной подстанции для устройства систем жизнеобеспечения станции. Нужное оборудование уже находится внутри станционного комплекса.

Строительная готовность этой станции оценивается в 62%. К окончанию подходят монолитные и земляные работы, продолжается обратная засыпка котлована.

Сейчас идет архитектурная отделка в технических помещениях, вскоре рабочие приступят к отделке. Также отделочное работы начнутся в пассажирской зоне.

Восточный участок Большого кольца метро состоит из станций: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики». Длина данного отрезка равна 11 км. Открытие этих станций улучшит транспортную доступность районов, расположенных на юго-востоке мегаполиса.

Строительство Большой кольцевой линии — главный проект столичного метростроения. Ее длина составит более 70 км, на кольце расположится 31 станция. Для жителей и гостей столицы работают уже 22 станции БКЛ.

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