РИАМО - 4 фев. Арбитражный суд Москвы признал законным постановление УФАС России по Подмосковью о привлечении ООО «Сходня» к штрафу в размере 100 тыс. рублей, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства было принято решение о признании в действиях администрации городского округа Химки, компаний «Сходня» и «Медицина-Сходня» нарушения антимонопольного законодательства в части заключения устного соглашения для передачи имущества и земельных участков без проведения конкурентных процедур и продажи его конкретным хозяйствующим субъектам.

Согласно предписанию, компании «Сходня» надлежало представить в региональное УФАС документальные подтверждения исполнения предписания в пятидневный срок после устранения нарушения. Но это условие выполнено не было, поэтому компанию оштрафовали на 100 тыс. рублей.

Не согласившись с указанным постановлением, фирма обратилась в суд. Но там ООО «Сходня» отказали в удовлетворении требований и подтвердили законность постановления Московского областного УФАС России.