РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 фев. В Подольске возбудили уголовное дело в отношении гендиректора салона красоты за мошенничество. Он убедил женщину взять кредит на услуги, предоставлять которые не собирался, сообщила старший помощник прокурора Екатерина Черникова.

Женщина решила воспользоваться косметологическими услугами одной из организаций Подольска. Генеральный директор фирмы убедил ее взять кредит в банке якобы для предоставления ей значительной скидки при оплате услуг. Она оформила на себя кредитный договор с банком и дала разрешение на перечисление этих денег на счет организации. Как оказалось впоследствии, никаких услуг предоставлять не собирались. В результате преступных действий гендиректора пострадавшей был причинен значительный материальный ущерб на сумму 24,5 тыс. рублей.

Подольская городская прокуратура в соответствии с действующим законодательством РФ признала законным и обоснованным возбуждение СУ УМВД России по Подольску уголовного дела по признаку состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере) в отношении гендиректора косметологической организации.



В настоящее время проводятся следственные действия по установлению истины по делу. Ход следствия контролирует городская прокуратура.