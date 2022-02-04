РИАМО - 4 фев. Президент России Владимир Путин приехал в Пекин для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Прибытие российского лидера стало первым визитом в Китай с начала пандемии, сообщает ТАСС.

Визит продлится один день. Глава РФ примет участие в российско-китайских переговорах и пообщается один на один с Си Цзиньпином. Тем же вечером Путин станет гостем на церемонии открытия Олимпиады.

Темой предстоящих переговоров станет региональная и глобальная повестка дня. В частности, ожидается подписание пакета межправительственных, межведомственных и коммерческих документов, которые поспособствуют развитию отношений между Россией и Китаем.

Лидеры намерены принять совместное заявление о международных отношениях в новую эпоху. В сообщении главы государств отразят общие взгляды на мировые проблемы, в том числе относящиеся к сфере безопасности.