РИАМО - 4 фев. 3а последние 5 лет в подмосковном Реутове произведен капитальный ремонт каждых 8 из 10 км автомобильных дорог, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«За счет средств областного и местного бюджетов за последние 5 лет мы отремонтировали большую часть дорог нашего города (80%), площадью 283 тыс. кв. м, а объем финансирования с учетом внебюджетного только в 2021 году на эти цели составил более 200 млн рублей», - отметил глава Реутова.

Он напомнил, что в 2021 году продолжилось комплексное благоустройство Юбилейного проспекта, расположенного в южной части города, разделенного железной дорогой. Здесь обновили тротуары, оборудовали дополнительные парковочные места. Запланировано проведение дополнительного озеленения, оборудование элементов для маломобильных групп.

«Также в начале сентября 2021 года мы открыли движение по улице Октября: доделали последнюю часть - связали улицу Октября с путепроводом через железнодорожные пути. Объем внебюджетного финансирования составил более 50 млн рублей», - подчеркнул Каторов.

Завершены и работы по возведению пешеходного моста на станции Стройка. Это важный объект для жителей и приезжающих на работу из Балашихи сотрудников предприятий промзоны. Теперь пешеходы имеют возможность безопасного перехода с проспекта Мира на улицу Транспортную.

В 2022 году начнется строительство еще одного важного объекта - железнодорожного перехода, который свяжет улицу Академика Челомея на юге и северную часть Реутова. Переход будет оснащен колясочными спусками, пандусами и современным освещением. Его строительство по просьбам жителей и сотрудников предприятий промзоны поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев.