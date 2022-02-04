РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 фев. Пожарные ликвидировали возгорание в садовом доме в СНТ «Весна-1» подмосковного Подольска, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В оперативно-дежурную смену 3 февраля в 20:55 поступило сообщение о пожаре в садовом доме в СНТ «Весна-1». Огнеборцы округа ликвидировали возгорание в 01:20, пострадавших нет.

К тушению огня привлекли 3 единицы техники и 11 человек.

В этот же день пожар произошел в квартире жилого дома в деревне Докукино Подольска.