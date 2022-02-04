РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 фев. Инспекторы Минэкологии Московской области возбудили дело об административном правонарушении по факту незаконного размещения коммунальных отходов возле деревни Новгородово в городском округе Подольск, собственнику земель грозит штраф до 700 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

О нарушении в Минэкологии сообщили жители округа.

Собственники земель несут ответственность за их порчу наравне с непосредственными нарушителями. Незаконное размещение отходов зафиксировано на нескольких земельных участках вблизи деревни Новгородово. Там расположены 4 участка, принадлежащие местной компании по производству материалов и бытовой химии.

«Как утверждают представители компании, все участки были огорожены бетонными блоками, однако неизвестные лица несколько раз демонтировали их и сбрасывали на почву отходы производства и потребления. При осмотре места происшествия факты незаконного размещения мусора подтвердились. Тем не менее, несмотря на заявление компании, которая считает себя потерпевшей, в отношении нее проводится административное расследование», - сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В рамках расследования уже провели маркшейдерские исследования для расчета ущерба, нанесенного почвам. Юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 400 до 700 тыс. рублей.