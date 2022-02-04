РИАМО - 4 фев. Спортсмены из Подмосковья заработали почетное право представлять не только свой регион, но и всю Россию на Олимпийских играх в Пекине, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Уважаемые спортсмены, дорогие олимпийцы. Вы заработали почетное право представлять не только наш регион, но и нашу страну на главном мировом спортивном событии. Я, как и все наши соотечественники, верю в вас, в ваш соревновательный опыт, силу духа и волю к победе», - написал Брынцалов на своей странице «ВКонтакте».

Он пожелал олимпийцам уверенности в своих силах, достойных выступлений и честного, объективного судейства.

Открытие Игр в Пекине состоится в пятницу в 15:00 (мск). Соревнования продлятся до 20 февраля. 28 подмосковных спортсменов выступят в 10 дисциплинах. Для некоторых предстоящая Олимпиада уже не первая, также среди спортсменов есть и те, кто попадет на Игры впервые.

5 февраля в парках в городских округах Химки, Красногорск, Одинцовский, Домодедово откроются фан-зоны с трансляцией соревнований с Олимпиады на больших экранах.