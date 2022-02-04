РИАМО - 4 фев. Чемпионы мира и Европы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми в ритм-танце в командном турнире Олимпийских игр в Пекине по фигурному катанию, сообщает Федеральное агентство новостей.

Первыми стали американцы, которые набрали 86,56 балла. Россияне заработали 85,05 балла. Третьими стали итальянские спортсмены с 83,83 балла.

Пока что спортсмены из США лидируют в общем зачете.

Официальное открытие Зимних Олимпийских игр в Пекине состоится в пятницу в 15 часов по московскому времени. Олимпиада будет идти до 20 февраля, Россию представят 213 спортсменов.

Ранее по итогам короткой программы командного турнира Зимних Олимпийских игр в Пекине фигурист из РФ Марк Кондратюк занял третье место.

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Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине

- Российские фигуристы стали вторыми в ритм‑танце в командном турнире Олимпиады‑2022. Пока что спортсмены из США лидируют в общем зачете.

- Российский фигурист Кондратюк занял 3 место в короткой программе на Олимпиаде. На первом месте оказался спортсмен из США Натан Чен с 111,71 балла, на втором – японец Сема Уно, который набрал 105,46 балла.

- Как проводили российских спортсменов на зимнюю Олимпиаду в Пекин:

- Путин рассказал, благодаря чему спортсмены из РФ прошли отбор на Олимпиаду.