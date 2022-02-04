РИАМО - 4 фев. Все столичные соцучреждения подключены к интернету, в большинстве из них посетители могут бесплатно подключиться к Wi-Fi. В социальных учреждениях доступно более 2 тысяч точек беспроводного доступа к интернету, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Точки доступа к сети Интернет, открытые для всех получателей социальных услуг, уже работают во многих наших учреждениях. Сегодня все центры «Московского долголетия», реабилитационно-образовательные и центры содействия семейному воспитанию предоставляют доступ в интернет посредством Wi-Fi», — рассказал заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Никита Соломин.

Он добавил, что также среди подключенных есть стационарные учреждения и реабилитационные центры для инвалидов и их филиалы, расположенные в Московской области. Развивая сеть доступного интернета, город стремится сделать пребывание столичных жителей в учреждениях соцзащиты комфортным, а предоставление социальных услуг — более эффективным. Все эти меры позволяют существенно повысить качество жизни горожан.

Соцработники и посетители территориальных центров социального обслуживания также бесплатно пользуются доступом к Wi-Fi. Это помогает быстрее получить необходимую информацию или предоставить социальную услугу в электронном виде.

В департаменте информационных технологий города Москвы отметили, что бесплатный беспроводной интернет в социальных учреждениях позволяет одновременно подключить до 50 устройств, средняя скорость подключения составляет около 10 мегабайт в секунду. Авторизоваться в Wi-Fi-сети можно с помощью Mos ID и по номеру мобильного телефона. ​