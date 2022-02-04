РИАМО - 4 фев. Меланома является агрессивным видом злокачественной опухоли. Чем раньше она будет выявлена, тем больше шансов на выздоровление. Если у человека много родинок, нужно постоянно следить за ними с помощью самодиагностики и осмотров у врача, сообщает «Вечерняя Москва».

Такие рекомендации дал исполняющий обязанности руководителя бизнес-юнита «Онкология» Александр Кузичев.

«Меланома — агрессивная злокачественная опухоль, развивающаяся в результате трансформации меланоцитов — клеток, продуцирующих пигмент меланин», — сказал Кузичев.

Меланома приходится на 3-4% случаев онкологии у взрослых. В то же время на меланому приходится большая доля смертей. По статистике, в России при первом обращении к врачу в 20% случаев меланома уже находится на последних стадиях, а это уменьшает возможность результативно провести терапию.

Чем раньше выявляется новообразование, тем больше шансов его вылечить. Жители России могут пройти осмотр в рамках программы ОМС. При осмотре медик визуально обследует кожу, при необходимости делаются дерматоскопия и биопсия с последующим гистологическим исследованием.

При этом онкосрининг недостаточно проходить один раз. Кузичев отметил, что если у человека много родинок, то нужно следить за ними постоянно: проводить самодиагностику, периодически посещать врача для осмотра. Профилактические осмотры можно проходить как минимум 1 раз в год. Однако если одна из родинок начала активно менять форму, размер и цвет, то стоит сразу проконсультироваться с онкодерматологом.

Для самодиагностики существует алгоритм ABCDE. Такой осмотр не будет точным, но позволит не пропустить время для обращения к врачу. В рамках этого алгоритма родинка проверяется на асимметрию (asymmetry), проверяются ее края (border) – появление неровностей или зазубринок, цвет (color), диаметр (diameter) – если родинка в высоту или ширину превышает 6 мм. Внимание также стоит обратить на эволюцию очага (evolving) – появление корочек, трещинок, рост очага, потеря кожного рисунка.

Если в результате такой самодиагностики будет обнаружено изменение любого из параметров, нужно обратиться к специалисту для осмотра.