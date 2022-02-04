РИАМО - 4 фев. Отделочные работы стартовали на пересадке станции «Марьина Роща», которая расположена на северо-востоке Большого кольца столичной подземки, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Пересадочный узел соединит две одноименные станции глубокого заложения Большой кольцевой и Люблинско-Дмитровской линии. В пешеходных коридорах началась облицовка гранитом полов и стен, а в технологических помещениях приступили к кирпичной кладке», – сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Заммэра уточнил, что пассажиры будут пересаживаться из подходного коридора – продолжения центрального зала станции БКЛ. Так, пассажиры подземки должны будут подняться по лестницам в трех пешеходных ходках на уровень малого наклонного хода. Затем на эскалаторах они попадут в промежуточный зал, а потом по лестнице они окажутся на станции откуда вновь по лестницам попадут на станцию «салатовой» ветки Мосметро.

По словам гендиректора компании «Мосметрострой» Сергея Жукова, работы идут также в малом наклонном ходе пересадки. По завершению там установят 4 эскалатора, их протяженность составит 30 м. Сейчас рабочие уже выставили опоры под эскалаторы. В начале весны начнут монтировать водоотливные декоративные зонты. Затем займутся работами по устройству эскалаторов.

Сначала секции эскалаторов доставят через шахтный ствол по перегонному тоннелю. При этом монтаж секций будет выполняться снизу вверх. Такое решение связано с конструктивными особенностями пересадочного узла для станций, которые сооружаются на глубине свыше 60 м закрытым способом.

Станция «Марьина Роща» сооружается на пересечении 3-го проезда Марьиной Рощи и Шереметьевской улицы. Она входит в состав северо-восточного участка Большого кольца, включающего станции «Сокольники» и «Рижская». Поезда по ней закурсируют в этом году.

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