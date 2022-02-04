РИАМО - 4 фев. На столичной ВДНХ состоятся региональные отборочные соревнования «First Robotics Championship — Москва 3.0», они пройдут с 17 по 20 февраля. В турнире примут участие около 100 команд, сообщает пресс-служба городского департамента предпринимательства и инновационного развития.

Заммэра столицы – глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина отметила, что победители соревнований примут участие в Национальном чемпионате по робототехнике. Оба турнира проводятся в рамках международной программы First.

«Всего в соревнованиях примут участие почти 100 команд, в том числе из московских детских технопарков. Отбор пройдет в несколько этапов. Сначала участникам предстоит защитить проекты, а затем продемонстрировать возможности своих роботов. Оценивать разработки будут опытные эксперты из 6 регионов страны», — уточнила Сергунина.

По ее словам, турнир на ВДНХ пройдет в 4 направлениях. Первые три — это программы First Lego League, которые предназначены для детей от 4 до 16 лет — Discover, Explore и Challenge. Участники данных программ занимаются наукой, техникой, инженерией и математикой, решая реальные задачи с помощью игрового обучения.

Кроме того, в текущем году состоятся соревнования в новом направлении — First Tech Challenge. Оно предназначено для развития научных, инженерных и технологических навыков у детей 12-18 лет. На турнире встретятся ребята с более серьезными разработками в области робототехники.

«В этом году конкурсные задания посвящены грузовым перевозкам. Участники представят уникальные разработки, презентуют их, а также продумают стратегию поведения своих роботов в автономном и управляемом режиме во время соревнований на игровом поле», — сообщил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Ребята, которые покажут на ВДНХ лучшие результаты, будут участвовать в Национальном чемпионате по робототехнике «First Robotics Championship — Москва 3.0». Этот турнир пройдет в «Экспоцентре» на Красной Пресне в марте. Состязания станут финальным этапом для региональных соревнований РФ и Казахстана в сезоне 2021-2022 годов, а также открытого чемпионата для команд стран ближнего и дальнего зарубежья.

Победители и призеры «First Robotics Championship — Москва 3.0» получат право на участие в международных состязаниях, который пройдут на территории Бразилии и России.