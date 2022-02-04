РИАМО - 4 фев. Москва подписала второе концессионное соглашение в сфере ЖКХ, в рамках которого инвестор возведет сооружения по извлечению соединений азота и фосфора из сточных вод, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Соглашение с концессионером подписано на 27 лет. За два года он построит объекты, а следующие 25 лет будет осуществлять их эксплуатацию, техническое обслуживание и капитальный ремонт. Проект будет реализован полностью за счет инвестора, что позволит значительно сэкономить средства бюджета. При этом построенные объекты перейдут в собственность города с момента их запуска. А инвестор сможет получать доходы в рамках эксплуатации», — сказал Ефимов.

Такие установки распространены на крупнейших коммунальных предприятиях во всем мире, в том числе в США и Европе. Для России такая технология станет новаторской.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров отметил, что правительство города подписало концессионное соглашения, согласно которому инвестор вложит 8,4 млрд руб. в модернизацию очистных сооружений. В рамках проекта планируют применять передовые, широко используемые технологии, чтобы удалять из осадка сточных вод азот и извлекать фосфор для переработки в удобрения. Концессию реализуют в ходе третьего этапа реконструкции Люберецких очистных сооружений.

Проект реализуется вместе с АО «Мосводоканал». Компания обеспечивает очистку свыше 3 млн кубометров сточных вод в сутки и каждый год повышает показатели качества воды, возвращаемой в природу.

Глава департамента ЖКХ столицы Вячеслав Торсунов отметил, что внедрение безотходных технологий является еще одним важным направлением работы по защите окружающей среды. На Курьяновских и Люберецких очистных комплексах ввели в эксплуатацию мини-теплоэлектростанции, которые вырабатывают тепло из отходов. На Люберецких очистных сооружениях также внедрили технологию обработки песка, который извлекается из песколовок. Его отмывают от органических загрязнений, обезвоживают, дезинфицируют, а потом песок можно применять снова в нежилом строительстве и благоустройстве.

Это будет не первое концессионное соглашение столицы в сфере ЖКХ. В феврале прошлого года Москва подписала соглашение с компанией, которая возведет на территории очистных сооружений «Мосводоканала» 2 завода по экопереработке илового осадка сточных вод. Инвестор вложит в проект около 27 млрд руб. После ввода объектов в строй инвестор будет заниматься термической обработкой и дальнейшей утилизацией осадка, который будут поставлять цементным заводам для применения в качестве твердого биотоплива.

Концессия позволяет привлекать частные средства в развитие городской инфраструктуры. Москва заключила 7 концессионных соглашений в ряде сфер.