РИАМО - 4 фев. В столице для всех желающих улучшить свои навыки в фотографии, написании постов и видеосъемке открылся набор в команду медиаволонтеров. Они будут освещать городские события и рассказывать о работе волонтеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Количество желающих вступить в добровольческое сообщество увеличивается, и городу нужно больше медиаволонтеров, которые расскажут и покажут жителям, как в столице много неравнодушных. В 2021 году команда медиаволонтеров Москвы более 970 часов помогала на различных мероприятиях», - рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

Она добавила, что за это время было сделано свыше 5,8 тыс. фотографий и снято более 150 видео. Сейчас медиакоманда «Мосволонтера» состоит из более 100 человек, из них почти треть добровольцы старше 55 лет. Для добровольцев ресурсный центр «Мосволонтер» организует обучающие мероприятия и мастер-классы с участием экспертов.

Волонтеры приняли участие в 35 столичных мероприятиях в 2021 году. Они делали фото- и видеорепортажи во время проведения акций «Декламируй», «Линия памяти», Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», Московского урбанистического форума и других мероприятий.