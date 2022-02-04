РИАМО - 4 фев. Градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение включить два земельных участка в перечень планируемых к предоставлению в собственность гражданам, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Участки предназначены для размещения объектов ИЖС. В поселке Внуковское на участке площадью 0,2 га можно разместить объект, суммарной поэтажной площадью 803 кв. м.

Еще один участок в поселке Первомайское имеет площадь 0,14 га. Там жилье может иметь суммарную поэтажную площадь 570 кв. м.

Как пояснила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, оба участка свободны, к ним ведет подъездная дорога.