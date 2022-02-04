РИАМО - 4 фев. В ходе проверок в столице в январе было зафиксировано 572 нарушения правил перевозки пассажиров в такси. Так, у 273 таксистов не было отметки об предрейсовом медицинском осмотре, 299 таксистов не организовали технический осмотр автомобиля, сообщается на сайте Московской административной дорожной инспекции.

От соблюдения требований по прохождению медосмотров и техосмотров зависит безопасность поездок. Благодаря ежедневным рейдам число нарушителей среди таксистов уменьшается.

В январе МАДИ проводила рейды в нескольких районах столицы. Таксистов призвали соблюдать правила перевозки пассажиров.

Москвичи могут сообщить о нарушениях в работе такси по номеру 8(495)540-76-56.