РИАМО – 4 фев. Когда ребенок готовится к экзаменам, родителям не нужно запрещать ему заниматься хобби. Помимо этого, не стоит запугивать ребенка, сообщила РИАМО педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра в Москве Наталья Паршина.

До начала досрочного периода сдачи ЕГЭ осталось чуть больше месяца. В этом году в досрочном периоде примут участие более 86 тыс. человек.

«С точки зрения психологии запрет на отдых и развлечения может принести дополнительные трудности выпускнику. Организм должен переключатся, чтобы эффективно обрабатывать информацию. Как это сделать? Меняйте вид деятельности, регулярно чередуя умственную нагрузку с отдыхом. Воплотить это в жизнь поможет график, в котором будут отражены периоды активной подготовки к экзамену и периоды разгрузки. Таким образом вы предохраните организм от переутомления», — сказала Паршина.

Психолог отметила, что не стоит запугивать ребенка. Страх – сильная эмоция, которая действительно может побуждать людей к действию, но далеко не всех и не всегда. Лучше обсудить вместе, как может развиваться ситуация при самых разных обстоятельствах и обозначить те запасные варианты, которыми можно будет воспользоваться, если что-то пойдет не так.

Еще один важный момент – не усердствовать с поддержкой, даже если родителю очень хочется контролировать каждый аспект жизни ребенка.

«Все хорошо в меру! И забота тоже. Задайте общие правила и найдите компромиссное решение: пусть ребенок сам выстроит логику своей подготовки. Вы будете надежным помощником и поддержкой. А он – тем самым ответственным, умеющим принимать решения выпускником, который будет точно знать, что к вам всегда можно обратиться за помощью», - отметила педагог-психолог.

Раз в месяц специалисты Городского психолого-педагогического центра проводят для старшеклассников онлайн-тренинги «НейроSkills», которые помогают подготовиться к экзаменам. Психологи учат ребят универсальным приемам, которые позволяют справляться со стрессом, концентрировать внимание и эффективно снимать мышечное и эмоциональное напряжение.

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