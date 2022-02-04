РИАМО - 4 фев. В Московской области готовится к запуску большой экологический проект «Чистые берега», сообщил в интервью РИАМО депутат Мособлдумы Сергей Маликов.

«Озера и реки в муниципалитетах будут убираться системно в масштабе всей Московской области, в том числе с помощью муниципалитета, общественников и непосредственно жителей», - сказал Маликов.

По мнению парламентария, экологические акции помогают формировать культуру бережного отношения к природе.

«Если в детстве кого-то брали на субботник, для него это не является чем-то немодным. Особенно удачно придать этому форму флешмоба – так однажды мы убирали водный объект с элементами кроссфита. А еще привлекали художников из арт-резиденции «Нахабино» и делали инсталляцию из мусора», - рассказал Маликов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев перечислил приоритеты в экологической политике региона. Помимо очистки водоемов, это борьба с несанкционированными свалками и экологически опасными производствами, а также организация работы комплексов по переработке отходов.

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