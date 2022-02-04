РИАМО - 4 фев. В 2021 году в столице заключили около 87 тыс. браков, Наибольшей популярностью для выездной регистрации пользовалась башня «ОКО» делового центра «Москва-Сити», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В Москве в 2021 году зарегистрировали около 87 тысяч браков, это самый большой показатель с 2018 года. Их количество увеличилось на 32% по сравнению с 2020 годом и на пять процентов по сравнению с 2019-м. Также в 2021 году мы наблюдали большой интерес среди молодоженов к выездным церемониям регистрации брака. Первые площадки для их проведения были открыты в 2019 году в рамках проекта мэра Москвы», — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что на протяжении трех лет количество браков, заключенных на этих площадках столицы, стабильно увеличивалось примерно на 20%. В 2021 году там поженились свыше 10 тыс. пар — это более 11% от общего количества браков. Поэтому в 2022 году в столице было открыто на 50% больше слотов для подачи заявления на необычные локации, чем в 2021-м.

Рекорд по количеству выездных регистраций брака в 2021 году был установлен в башне «ОКО» делового центра «Москва-Сити». Там заключили брак 1 092 пары. В доме торжеств «Сафиса» поженились 699 пар, а в особняке «Роял» — 671 пара. Также молодожены часто выбирают для заключения брака особняк Спиридонова (539 пар) и храм Матроны Московской (468 пар).

В 2021 году был установлен рекорд за последние 35 лет во дворце бракосочетания №1. За год там было заключено 7 189 браков, только в августе там расписывалось более 30 пар ежедневно.

Вторым по популярности стал Шипиловский отдел ЗАГС, его выбрало 3 843 пары. Также популярностью пользовались дворец бракосочетания №3 (3 557 пар) и дворец бракосочетания №4 – (3 тыс. пар).

Чаще всего брак в 2021 году заключали с 12:00 до 14:00 по пятницам и субботам – более 60% от общего количества.

Больше всего браков было заключено между 25-летними молодоженами. Мужчины чаще всего женились в возрасте 27 лет – около 5 тыс. человек, наиболее часто в брак вступали мужчины в возрасте от 25 до 32 лет. Замуж чаще выходили девушки в возрасте 25 лет – около 5 тыс. человек, самый популярный возрастной период для невест – между 23 и 30 годами.

Самому возрастному жениху было 95 лет, а невесте 79 лет. Самой пожилой новобрачной стала 91-летняя женщина, вышедшая замуж за жениха 63 лет. ​