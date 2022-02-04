РИАМО - 4 фев. В Москве в 2021 году было заключено на 32% больше браков, чем годом ранее. Всего в городе в 2021-м было зарегистрировано около 87 тыс. браков, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В Москве в 2021 году зарегистрировали около 87 тысяч браков, это самый большой показатель с 2018 года. Их количество увеличилось на 32%, по сравнению с 2020 годом, и на 5% по сравнению с 2019-м. Также в 2021 году мы наблюдали большой интерес среди молодоженов к выездным церемониям регистрации брака. Первые площадки для их проведения были открыты в 2019 году в рамках проекта мэра Москвы», — рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила Ракова, число заключенных на таких площадках браков стабильно растет на протяжении трех лет примерно на 20%. Более 10 тыс. пар приняли решение пожениться там в 2021 году – свыше 11% от всего количества бракосочетаний. В связи с этим было принято решение открыть в 2022 году на 50% больше слотов для подачи заявок на необычные локации, чем это было сделано в 2021 году.

Наиболее популярным местом для выездных регистраций брака в 2021 году стала башня «ОКО» делового центра «Москва-Сити» – здесь приняли решение пожениться 1092 пары. Также популярностью пользовались Дом торжеств «Сафиса» (699 пар), особняк «Роял» (671), особняк Спиридонова (539) и храм Матроны Московской (468).

Во Дворце бракосочетания №1 в 2021 году был установлен рекорд по количеству регистраций за последние 35 лет – там зарегистрировали брак 7189 пар, в августе ежедневно там расписывались свыше 30 пар.

Второе место по популярности занял Шипиловский отдел ЗАГС, где расписались 3843 пары. Также популярностью пользовались Дворец бракосочетания №3 (3557 пар) и Дворец бракосочетания №4 (3 тыс. пар).

Наиболее часто для заключения брака в 2021 году выбирали период с 12:00 до 14:00 по пятницам и субботам. На это время пришлось свыше 60% от общего числа регистраций.

Чаще всего браки заключали 25-летние молодожены. Самым популярным возрастом для вступления в брак среди мужчин стал возраст в 27 лет – около 5 тыс. человек приняли решение жениться в этом возрасте. Женщины чаще выходили замуж в 25 лет – примерно 5 тыс. человек. Мужчины чаще вступали в брак в возрасте от 25 до 32 лет, а женщины – между 23 и 30 годами.

Самым возрастным женихом оказался мужчина 95 лет, его невесте было 79 лет. Самой пожилой новобрачной стала 91-летняя женщина, она вышла замуж за жениха 63 лет.