РИАМО - 4 фев. Полицейские в Одинцовском округе задержали 33-летнего уроженца одной из стран Южной Африки. Мужчину подозревают в сбыте поддельных денежных купюр, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Злоумышленник в двух магазинах, расположенных в микрорайоне Супонево, расплатился за товар пятитысячными купюрами с признаками подделки. Продавцы распознали фальшивки только после того, как покупатель покинул торговые точки, и вызвали полицию», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Эксперты установили, что поддельные банкноты были изготовлены способом струйной печати, а не по технологии предприятия «Гознак». В связи с этим было возбуждено уголовное дело.

Личность злоумышленника удалось установить благодаря изучению записей камер видеонаблюдения. Подозреваемый был задержан в квартире в Зеленограде. Правоохранители во время досмотра обнаружили 3 аналогичные банкноты.

По словам мужчины, он приобрел поддельные банкноты в интернете. Суд избрал меру пресечения в отношении злоумышленника в виде заключения под стражу. Сейчас полицейские устанавливают, имеет ли задержанный причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Подмосковья.