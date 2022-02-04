РИАМО - 4 фев. В 2022 году будет проведена реставрация господского дома исторической усадьбы Покровское-Стрешнево, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Господский дом является объектом культурного наследия федерального значения и располагается на Волоколамском шоссе, дом 52, строение 1.

«Здание уже давно не эксплуатировалось, к нему не подведены инженерные сети, а часть окон разбита. Прежде фасады центральной части дома неоднократно перекрашивали. Несоблюдение технологий привело к разрушению, отслоению и шелушению красочных слоев», — рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.

Он добавил, что кирпичные стены флигелей тоже требуют серьезного ремонта: есть значительные утраты декора, шовный раствор во многих местах рассыпался, кирпич под цементом рыхлый и покрыт трещинами.

По словам Мельникова, судя по влажному состоянию кирпичной кладки, гидроизоляция в доме отсутствует. Белокаменные лестницы со стороны фасада, выходящего в парк, находятся в аварийном состоянии. Почти полностью утрачены каменная облицовка, ограждение террасы и балкона. На потолках имеются следы от многочисленных протечек.

План работ

Проект работ согласован с Мосгорнаследием. Возродить былое великолепие дома реставраторам помогут архивные материалы, сохранившиеся исторические аналоги элементов декора и интерьеров.

Планируется расчистить, реставрировать и устранить трещины вместе с дефектами кирпичной кладки на фасаде и цоколе дома.

Также в порядок приведут белокаменные части центральных фасадов, отремонтируют венчающий и межэтажные карнизы. Отреставрируют терассу-полуротонду с балюстрадой, два балкона с ограждениями, а также внутренний балкон и поддерживающие его фигуры атлантов.

Реставраторы займутся восстановлением арки полуциркульного окна в мезонине и слуховых окон, заменят кровлю, вернут шатровое покрытие башенкам на крыше. Очистят от цементного раствора, слоев обшивки и укрепят стены и своды. Также займутся усилением перекрытия и конструкции парадной лестницы, в том числе отремонтируют мраморные ступени, устранят трещины и потертости.

В усадебном доме восстановят балюстрады вдоль лестницы и балкона, а также на первом и втором этажах восстановят все элементы декора. На прилегающей территории усадьбы восстановят регулярный сад, здание оранжереи и историческую аллею, которая раньше вела к пруду. ​