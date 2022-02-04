РИАМО - 4 фев. Московская область рассчитывает получить 1,5 млрд рублей из федерального бюджета на проведение очистки рек. В том числе более 60 млн рублей могут выделить на работы на реке Нахабинке в Красногорске, сообщил в интервью РИАМО депутат Мособлдумы Сергей Маликов.

«Сейчас в стадии проектирования находится 11 проектов. По примерной оценке, для очистки рек Подмосковья мы планируем привлечь 1,5 млрд рублей из федеральных денег. Думаю, что Московская область станет крупнейшим реализатором нацпроекта «Экология», - сказал Маликов.

Он добавил, что смог привлечь потенциальные 66 млн рублей федеральных средств, чтобы очистить реку Нахабинку в пределах Красногорска.

«Сейчас проект разыгран, экспертиза пройдена, и Московская область будет выходить на получение субвенции на реализацию этого проекта», - отметил депутат.

Маликов также рассказал, что в настоящее время проводится первый этап работ по очистке Клязьмы.

«В перспективе второй и третий (этапы - ред.). Река огромная и должна быть вычищена вся. В первую очередь надо восстановить и реконструировать очистные сооружения, либо просто их сделать. Потому что, если где-то инфраструктура не создана, чистить водный объект бесполезно. В целом объемы огромные – будет извлечено около 300 тыс. куб. м донных отложений», - отметил Маликов.

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении национальных проектов в мае 2018 года. Нацпроекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития страны, а также повышение уровня жизни россиян. В рамках национального проекта «Экология» работа ведется по пяти направлениям: отходы, вода, воздух, природа и животные, наилучшие производственные технологии.

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