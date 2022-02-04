РИАМО - 4 фев. В столице у жителей перестали брать повторный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию после выздоровления, сообщает РИА Новости.

Сотрудники одной из поликлиник Москвы заявили, что сейчас проводить повторное ПЦР-тестирование не требуется после карантина. В другом столичном медучреждении отметили, что повторные тесты «сейчас никто не берет», карантин же закроется автоматически.

Один из операторов горячей линии Москвы по коронавирусу заявил, что повторно процедура не проводится с 24 января. Там же отметили, что повторный тест должны брать на 10-11 день, однако подробнее об этом могут рассказать в поликлинике или на сайте мэра и правительства столицы.

Официального ответа от столичного Депздрава пока получить не удалось.

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