РИАМО - 4 фев. Постоплата парковки в Москве станет востребованной услугой для водителей, которые забывают заплатить сразу, то есть делают это не умышленно, сообщил в интервью РИАМО депутат Мособлдумы Сергей Маликов.

Ранее он заявлял, что система постоплаты парковки в Московском регионе избавила бы водителей от лишних штрафов, возникающих из-за их ошибок или технических сбоев в системе.

«Я иногда забываю оплатить парковку. Но это не значит, что я нарушитель. Дайте мне возможность заплатить в течение суток. А если я не заплатил до 00:00, то все, выписывайте мне штраф», - сказал Маликов.

Он отметил, что поднял вопрос о постоплате в интересах многочисленных автомобилистов из Подмосковья, которые ежедневно ездят в столицу.

«Мы писали запрос в московский департамент транспорта. Там ответили, что не могут пойти на постоплату из-за большой востребованности парковок. Но, по-моему, постоплата была бы востребована водителями Подмосковья. От центра социально-консервативной политики мы писали письмо председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову. Будем инициировать встречи для обсуждения», - добавил депутат.

Платную парковку на московских улицах ввели в ноябре 2012 года в качестве эксперимента. Средства, которые перечисляют водители, направляют на благоустройство городских территорий.

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