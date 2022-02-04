РИАМО - 4 фев. Утром в пятницу на 44-м км МКАД опрокинулся бензовоз. Спасателям удалось устранить последствия ДТП и разлив топлива, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Для ликвидации последствий аварии были направлены сотрудники пожарно-спасательного гарнизона Москвы. Среди них расчеты ПСО №204 столичного Пожарно-спасательного центра.

Специалисты устранили последствия разлива топлива с помощью пенного ствола. Поднять грузовик на колеса удалось благодаря пожарному автокрану.

В результате аварии никто не пострадал.