РИАМО - 4 фев. На дорогах столицы вечером в пятницу ожидаются пробки в 7 баллов из 10 возможных. Движение будет затруднено в центре города, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и МКАД, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Утром в пятницу пробки в городе оцениваются в 3 балла. В течение дня дорожное движение может замедлиться на 85 и 90 км МКАД, проспекте Мира, Волгоградском проспекте, Рижской и Лужнецкой эстакадах.

Основными причинами возникновения пробок станут проведение строительных работ, гололедица и мелкие ДТП.

В центре Москвы рекомендуется передвигаться на метро. Если же путь будет пролегать по вылетным магистралям с выделенными полосами, быстрее будет добраться на наземном городском транспорте и такси.