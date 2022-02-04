РИАМО - 4 фев. В Подмосковье и столице до 22 часов 5 февраля продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Липецкой, Тамбовской, Воронежской и Орловской областей.

4 февраля в Московском регионе будет облачно с прояснениями. В Подмосковье местами может пройти небольшой снег, образуется гололедица. Температура составит минус 6 – минус 4 градуса.

5 февраля будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ожидается гололедица. Ночью будет минус 14 – минус 12 градусов, днем — минус 7 – минус 5 градусов.