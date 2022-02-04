РИАМО - 4 фев. Специалисты Мосгорнаследия изучили и описали особенности и ценные элементы Монетного и Печатного дворов. Результаты данной работы стали основой для составления предмета охраны зданий, сообщает пресс-служба ведомства.

«Монетный и Печатный дворы на Никольской улице — исторически важные объекты с уникальной архитектурой. Именно поэтому специалисты утвердили предмет охраны. Это одна из ключевых характеристик любого памятника. В документе перечислены все детали, формирующие облик комплексов», — сказала заммэра города – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Теперь все реставрационные работы в этих зданиях будут проходить в строгом соответствии с составленным документом – предметом охраны.

Постройки Монетного двора находятся на территории от Воскресенских ворот до Заиконоспасского монастыря на улице Никольской. Самое старое здание двора возведено в стиле барокко - кирпичные палаты 1697 года постройки. В подвале палат ранее хранили драгоценные металлы, на первом этаже располагались кузница, плавильная плата и другие помещения, а на верхнем — пробирная, казначейская и кладовая.

Монетный двор в столице работал до 1797 года. На его территории чеканили золотые, серебряные и медные монеты.

Печатный двор также находится на Никольской улице. Комплекс был построен по желанию царя Ивана Грозного и митрополита Макария. Во дворе находится родина русского книгопечатания. Именно здесь в 1564 году увидела свет первая датированная русская книга «Апостол», которая была выпущена типографским способом.

Во времена Смуты 1611 года Печатный двор сгорел, а через 9 лет комплекс зданий отсроили заново. Двор активно работал в XVII и XVIII веках. В основном он выпускал богослужебные книги и учебники. В 1703 году по указу Петра I здесь вышла первая газета страны.