РИАМО - 4 фев. До конца года в жилых домах на юго-западе Москвы планируют установить 315 новых лифтов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Сразу 26 лифтов планируется обновить в районе Черемушки по адресу: улица Гарибальди, дом №36. Строение построено в 1994 году, оно имеет переменную этажность от 7 до 17 этажей. Всего в доме 13 подъездов. Здание выполнено в едином стиле с соседним кварталом жилых домов для сотрудников аппарата ЦК КПСС, прозванным «Царским селом» и расположенным между Новочеремушкинской, Профсоюзной улицами и улицей Гарибальди.

Самый высокий дом юго-запада, где планируется заменить лифты – это 24-этажный панельный дом в Ясеневе с одним подъездом. Этот дом был построен в 1998 году.

Одним из самых старых домов, в котором обновят лифты, будет кирпичный жилой дом 1956 года постройки. Он располагается в Гагаринском районе по адресу: проспект Вернадского, дом №9/10. Всего в девятиэтажном здании есть 22 подъезда.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что всего в 2022 году планируется заменить более 2,2 тыс. лифтов. Лидерами по количеству замененного лифтового оборудования станут ЮВАО – 319 лифтов и ЮАО – 351.​